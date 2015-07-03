Імплементація Мінських угод можлива тільки за умови контролю України над кордоном – Пашинський

Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки Сергій Пашинський в ефірі 5 каналу.

"Гарантом миру на території України є лише ЗСУ – озброєні до зубів, мобілізовані, навчені. Ми підписали Мінські угоди і ми не виходили з угод, ми їх не денонсували. Більше того – їх підписали наші партнери, і, сподіваюсь, у майбутньому – військові союзники. Там все розписано дуже детально. Потрібен контроль над кордоном. Без цього немає сенсу", – заявив Пашинський.

Читайте такожМарчук назвав захоплення Дебальцевого та частини Широкиного порушенням Мінських угодЗа його словами, після встановлення контролю має початися демілітаризація.

"Після встановлення контролю над кордоном, є детальний план демілітаризації, а потім вже місцеві вибори за особливим порядком. Але в першу чергу ми маємо зробити так, щоб на лінії зіткнення не гинули наші хлопці", – наголосив він.