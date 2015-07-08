Захарченко заявив, що вихід бойовиків з Широкиного – пастка для військових

Про це Захарченко заявив в інтерв'ю журналістам "ПРТ", повідомляє 0629.ua.

Так, відповідаючи на питання, чи немає побоювання, що територія Широкиного стане плацдармом для силовиків України після відводу з селища підрозділів "ДНР", Захарченко відповів, що це не плацдарм, а пастка.

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"Рельєф місцевості в Широкиному - це низина, є дві панівні висоти, з одного боку тримає Україна, з іншого боку тримаємо ми. Ми відійшли на пануючу висоту. Тому це може бути пасткою, в такому випадку, а не плацдармом. Ні, не боюся, складний рельєф місцевості, з одного боку, добре підготовлені позиції, тому ці півтора кілометра нічого в тактичному питанні не вирішують, але в політичному вирішують багато", - підкреслив Захарченко.

Як припустили у виданні, таким чином Захарченко підтвердив, що виведення військ "ДНР" на укріплені позиції панівної висоти в районі Широкиного - політичний хід напередодні початку мінських зустрічей щодо врегулювання української кризи, які почалися 7 липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше проросійські бойовики відступили від селища Широкине, що під Маріуполем Донецької області.

Місія ОБСЄ підтвердила відхід бойовиків з селища.