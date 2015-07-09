ОБСЄ: населеним пунктам біля Широкиного загрожує небезпека
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив про загрозу жителям сіл Саханка, Сопине і Бердянське у зв'язку із встановленням "ДНР" нових бойових позицій.
Про це він сказав на брифінгу в четвер у Києві, передає ЕспресоTV.
"ДНР" встановила нові оборонні позиції на дорозі до непідконтрольної Києву Саханки. Бойовики піддають жителів цього населеного пункту та сусідніх сіл Бердянське та Сопине обстрілам", - сказав Хуг.
Нагадаємо, також заступник голови місії підтвердив, що зараз в Широкиному мирних жителів не залишилося. "Ми бачили масові руйнування, особливо в південній частині села. 80% будинків і об'єктів інфраструктури зруйновані, вся територія всіяна розірваними снарядами. "ДНР" зараз там немає", - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, після відходу терористів з Широкиного активні бойові дії перемістилися на північ від Маріуполя, противник вчиняє збройні провокації у Миколаївці, Старогнатівці та Чермалику.