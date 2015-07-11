Геращенко уточнила дані щодо полонених українців на Донбасі

Про це написала народний депутат України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що ще 11 українців утримуються в російських в'язницях.

Окрім того, за даними Геращенко, в списку зниклих безвісти - 1160 осіб.

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Нардеп також повідомила, що в ході останніх обмінів в основному звільнено з полону військових, представників батальйонів, нацгвардійців.

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до проведення великого обміну полоненими з бойовиками, який може відбутись найближчим часом.