В полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 245 українських військових – Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко, поінформували УНІАН у прес-службі "Блоку Петра "Порошенка".

При цьому вона зазначила, що за останні два місяці з полону бойовиків звільнено 30 українських військовослужбовців, в тому числі сьогодні повернуто 10 бійців.

Читайте такожЗ полону бойовиків звільнено ще 10 українців - Порошенко

"Сьогодні ми маємо перший за останній час великий обмін наших героїв, які були в полоні у бойовиків від 6 до 9 місяців. За 2 місяці роботи мінської підгрупи з гуманітарних питань нам вдалося звільнити вже близько 30 військовослужбовців з полону", - повідомила Геращенко.

Вона також сказала, що звільненим бійцям АТО потрібна психологічна допомога. "Звільнені мають кращий фізичний стан, ніж ті, хто був звільнений минулого тижня. Ті хлопці були у важкому стані, їх відразу направили в лікарні. Тут потрібна психологічна допомога, і кільком потрібна допомога професійних лікарів, спеціалізованих, ми не будемо обговорювати діагнозів", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до проведення великого обміну полоненими з бойовиками, який може відбутись найближчим часом.