Україна готується до великого обміну полоненими - Центр звільнення заручників

Про це в коментарі Українській правді повідомив представник Центру сприяння звільненню заручників Юрій Тандит.

За його словами, переговірники зараз не хочуть говорити про точний час можливого обміну з міркувань безпеки.

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"Пам'ятаєте, коли був минулий великий обмін, ми теж не говорили час. Тому я не можу вам сказати, чи це буде за годину, чи за дві, чи за три. Але це буде дуже скоро", - заявив Тандит.

За його словами, мова йде про обмін в рамках Мінських домовленостей великої кількості полонених, які уже готові до обміну та знаходяться неподалік від місця обміну.

"Як тільки це станеться, ми одразу все повідомимо", - запевнив Тандит.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня волонтер, керівник Центру з обміну полоненими, керівник "Офіцерського корпусу" генерал-полковник Володимир Рубан заявив, що в полоні у бойовиків залишаються близько 400 осіб.