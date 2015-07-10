ООН: Гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 мільйонів осіб

Надання гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 млн людей, тобто «майже кожен дев'ятий» її житель.

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), передає ТАСС.

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Як заявив на брифінгу в Женеві офіційний представник УКГП Йєнс Ларке, гуманітарна криза в Україні продовжує збільшуватися.

Він нагадав, що близько 1,4 млн жителів України є внутрішньо переміщеними особами.

Пріоритетну увагу при наданні допомоги, за словами Ларке, ООН та її партнери приділяють тим, хто живе поблизу лінії зіткнення, а також "трьом мільйонам людей, які живуть у не контрольованих урядом районах".

Ларке наголосив, що цього року допомога вже була надана більш як 450 тисячам осіб. Йдеться про продовольство, а також непродовольчі товари і готівкові кошти. Крім того, було організовано медичні консультації та психологічну підтримку дітей.

Як нагадав офіційний представник УКГП, Всесвітня продовольча програма ООН оголосила недавно про плани розширення втричі своєї гуманітарної операції в Україні. Нею до кінця року буде охоплено 500 тисяч осіб, тобто втричі більше, ніж було досі.

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Проте фінансування намічених програм, за словами Ларке, "залишається предметом занепокоєння". На сьогодні з 316 млн доларів, запитаних у донорів, отримано або обіцяно лише 35% необхідної суми.

"Через кілька місяців настане зимовий сезон, і потреби найбільш вразливих людей зростуть. Фінансування потрібне зараз, щоб можна було забезпечити достатню кількість запасів", - підсумував Ларке.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.