В Україні нарахували 1,37 мільйона вимушених переселенців

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Станом на 15 червня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 369 тис. 644 переселенці, або 1 млн 72 тис. 964 сім'ї з Донбасу і Криму», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 415 тис. сімей, які звернулися щодо призначення грошової допомоги, отримали таку допомогу 335 тис. сімей. Загалом одержувачам перераховано 1,62 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Мущиніна, у січні-червні профінансовано 1,63 млрд грн грошової допомоги переселенцям.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінсоцполітики, держава виділила близько 3,4 млрд грн для виплати щомісячної фінансової допомоги вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу у 2015 році.

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За даними Мінсоцполітики, 60% переселенців - пенсіонери, 12% - діти, 4% - особи з обмеженими можливостями. Станом на червень цього року найбільше переселенців зареєстровано у Донецькій і Луганській областях (490 тис. і 187,5 тис. осіб відповідно). Значна кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває також у Харківській (172,6 тис. осіб), Запорізькій (93 тис. осіб) та Київській (95 тис. осіб) областях. У Києві налічується 41 тис. переселенців.

На 15 червня 2015 року кількість зареєстрованих в Україні вимушених переселенців становила 1,34 млн осіб.