Місія ОБСЄ фіксує невідведене важке озброєння вздовж лінії розмежування

Про це йдеться у звіті місії за 13 липня, який опубліковано сьогодні. "Незважаючи на твердження всіх сторін, що важке озброєння було відведено, Спеціальна моніторингова місія продовжує фіксувати важке озброєння в районах, де його розміщення заборонено Мінськими угодами", - сказано у повідомленні.

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Зокрема, на підконтрольній бойовикам "ДНР" території, спостерігачі помітили 120-мм мінометну установку, яка була на буксирі. На контрольованій урядом України території, інструктори ОБСЄ бачили колону з п'яти основних бойових танків Т-64.

Також, за допомогою безпілотних літальних апаратів спостерігачі місії в Комсомольському (підконтрольне "ДНР", 45 км на південний схід від Донецька) бачили одну самохідну гаубицю, а у Білій Кам'янці (також підконтрольна "ДНР", 52 км на південь від Донецька), вони зафіксували п'ять танків.

Місія також знову відвідала одне з визначених Мінськими угодами місць для тримання відведеного важкого озброєння на підконтрольній території "ДНР". Як і під час попередніх відвідувань цього місця, спостерігачі фіксують відсутність 152-мм гаубиці 2А65 Мста-Б. Бойовики відсутність пояснюють тим, що зазначена гаубиця використовується у військових навчаннях.