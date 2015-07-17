Волонтери повідомили, що військові не пропускають борців з контрабандою через блокпости

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив волонтер Роман Донік. "Наказ по бригаді - мобільну групу по боротьбі з контрабандою не пропускати, аж до застосування зброї", - написав волонтер.

Читайте такожЯценюк: конфлікт викликаний корупцією і контрабандою

При цьому він зазначив, що паролі та перепустки на блокпосту не діють.

"«Героїчні» командири починають показувати зуби, коли справа стосується шкурних інтересів", - підсумував Роман Доник.

Нагадаємо, 15 липня в штабі АТО почалося формування нових мобільних груп по боротьбі з контрабандою зі співробітників фіскальних служб, СБУ, прикордонників, десантників і волонтерів. Передбачається, що ці групи будуть працювати на лінії розмежування. Курирувати роботу цих мобільних груп поки буде керівництво підрозділів СБУ.

Як зазначав Дмитро Донік, в даний час волонтери і силовики розробляють механізм участі волонтерів у цих групах. За його даними, причиною створення даних груп послужив інцидент з перестрілкою в Мукачеві.