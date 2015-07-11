Відео стрілянини в Мукачеві

Очевидці стрілянини в Мукачеві почали викладати в Мережу відео, як у місті починалися криваві події 11 липня.

ТСН виклала всі наявні в її розпорядженні відео.

Зокрема, є відео, як добре озброєні бійці "Правого сектору" перекривають вулицю Лермонтова, де знаходяться ресторан "Дракон" і спорткомплекс "Антарес", що належить депутату-регіоналу " Михайлу Ланьо. Саме там відбулася перша перестрілка між бійцями ПС і охоронцями депутата.

Також є відео, зняте з відеореєстратора, як колона бійців на джипах проривалася через кордон машин МВС на трасі Київ-Чоп. На відео видно, як бійці ПС відкрили вогонь із кулемета по міліцейських машинах. Цікаво, що це відео оприлюднив сепаратистський ресурс, зазначає ТСН.

ТСН також зібрала всі інші наявні відео очевидців перестрілки в Мукачево.