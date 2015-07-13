Конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди – Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на засіданні Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорюється ситуація у зоні проведення антитерористичної операції, а також ситуація, що склалася у зв’язку з бандитськими діями у Мукачевому.

Глава держави наголосив, що події у Мукачевому продемонстрували низку назрілих проблемних питань, які потребують негайного вирішення.

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«Мусимо розплутати клубок застарілих проблем, які потребують негайного вирішення. Я про клановість, контрабанду, корупцію тощо. Картина того, що зараз там відбувається, не чорно-біла. Вона просто вражаюче чорна», – підкреслив глава держави.

Президент наголосив, що сутністю конфлікту в Мукачевому є перерозподіл потоків контрабанди.

Глава держави заявив, що вимагає рішучих дій від правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою.

«Має бути жорстке і принципове розслідування щодо всіх, хто до цього причетний. Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. Не допоможуть ні депутатські мандати, ні зв’язки у владі», – підкреслив Порошенко.

Глава держави дав доручення зробити кадрові висновки в регіоні за результатами розслідування.

«Контрабанда не є суто закарпатською проблемою. Тільки ми почали затискати гайки – одразу вся ця нечисть повистрибувала. Контрабандисти Закарпаття кинули виклик усій Україні. Я хочу заявити – ми цей виклик приймаємо», – заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.