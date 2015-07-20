До окупованої Горлівки несподівано повернувся ватажок бойовиків "Бєс"

До окупованої Горлівки повернувся один з ватажків донецьких бойовиків Ігор Безлер "Бєс".

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на видання 06242.com.ua.

"Мета його приїзду - особиста участь у розподілі сфер впливу між кримінальними угрупованнями, в контролі над ресурсами - до чиєї кишені ці ресурси будуть йти", - заявив заступник командувача штабу АТО Сергій Галушко.

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Між тим, місцеві жителі повідомляють, що наразі блокпости в Горлівці вже контролюють бойовики Безлера.