До окупованої Горлівки несподівано повернувся ватажок бойовиків "Бєс"
16:21, 20 липня 2015Війна
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Про повернення одного з ватажків найманців повідомили силовики і місцеві жителі.
vk.com
До окупованої Горлівки повернувся один з ватажків донецьких бойовиків Ігор Безлер "Бєс".
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на видання 06242.com.ua.
"Мета його приїзду - особиста участь у розподілі сфер впливу між кримінальними угрупованнями, в контролі над ресурсами - до чиєї кишені ці ресурси будуть йти", - заявив заступник командувача штабу АТО Сергій Галушко.
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Між тим, місцеві жителі повідомляють, що наразі блокпости в Горлівці вже контролюють бойовики Безлера.
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