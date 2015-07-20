Терористи сьогодні понад 40 разів зі 120-мм мінометів обстріляли позиції сил АТО – прес-центр

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

У прес-центрі констатували, що за останні кілька днів активність проросійських незаконних збройних формувань посилилась.

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«З 00.25 протягом півгодини бойовики вели обстріл позицій сил АТО поблизу н.п. Піски, о 03.30 - поблизу н.п. Новотроїцьке. О 04.30 кремлівські бандформування розпочали інтенсивний вогонь зі 152-х та 122-мм артилерії, 120-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі н.п. Луганське (Донецький напрямок) з боку н.п. Калинівка. З 05.30 по 06.15 зі 122-мм артилерії обстріляне саме селище Луганське», - сказано у повідомленні.

Зусиллями української сторони Спільного центру з контролю і координації обстріл н.п. Луганське вдалося зупинити.

Також, за даними прес-центру АТО, із забороненої зброї терористи обстрілювали н.п. Світлодарськ, Лозове, Розсадки, Санжарівка.

«Турбуючий вогонь» злочинці вели зі стрілецької зброї по позиціях сил АТО в районі н.п. Піски, Красногорівка, Станиця Луганська, Мар’їнка, Опитне, Березове, Кірове, Ленінське, Майорськ», - зауважили у прес-центрі.

«Захисники України стійко утримують оборонні рубежі, дають гідну відсіч ворогові та готові до будь-якого розвитку подій. Зокрема, у місцях дислокації підрозділів відбуваються посилені заняття з бойової підготовки різних родів військ», - наголосили у прес-центрі.