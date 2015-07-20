В зоні АТО вдалося зупинити обстріл Луганського

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє прес-центр АТО. "Сьогодні з 4.30 проросійські бандформування вели інтенсивний вогонь зі 152- та 122-міліметрової артилерії, 120-міліметрових мінометів по позиціях сил АТО в районі Луганського (Донецький напрямок) з боку Калинівки", йдеться в повідомленні.

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Також впродовж цього часу бойовики обстрілювали з гармат та мінометів калібру більше 100 мм (що заборонено Мінськими домовленостями) Світлодарськ, Лозове, Розсадки, Санжарівку.

Станом на 10.15 зусиллями української сторони СЦКК у взаємодії з керівництвом сектора та представництвом збройних сил РФ у СЦКК вдалося зупини обстріл Луганського.

На місце обстрілів виїхала група офіцерів-спостерігачів спостережного посту СЦКК для проведення фото- та відеофіксації обстрілів.