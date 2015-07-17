Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля населеного пункту Хімік

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. В повідомленні зазначається, що бойовики продовжують шукати слабкі місця в обороні сил АТО. "З 00.10 бойовики обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів поблизу населеного пункту Хімік. О 15.45 розпочався обстріл зі 120-мм мінометів позицій сил АТО в районі населеного пункту Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

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Здебільшого, бойовики ведуть, так званий "турбуючий вогонь". Неодноразово це відбулося в районах населених пунктів Піски, Щастя, Мар’їнка, Станиця Луганська, Широкине, Авдіївка.

"Українські воїни надійно утримують оборонні рубежі", - підсумували в прес-центрі.