За рік на Донбас вдерлися понад 3,8 тисячі російських вантажівок у складі "гумконвоїв"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в Києві.

"Загалом в Україні у складі 33 так званих «гумконвоїв» вже прослідувало 3 тис. 820 вантажівок. При цьому лише 34 з них, ті, що слідували у складі першого так званого «гумконвою» у серпні 2014 року, були оформлені у відповідності до міжнародних та вітчизняних норм", - зазначив він.

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Крім того, стало відомо, що 609 автомобілів прослідували взагалі без будь-якого контролю з української сторони. Щодо 3 тис. 177 автівок українська сторона здійснювала візуальний контроль, наголосив Слободян.

«Значна частина товарів, які завозяться в російських «гумконвоях», має негуманітарний характер», - додав Слободян.