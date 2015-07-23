"ЛНР" заявляє про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" РФ з крупами та консервами

Як йдеться у повідомленні так званої "ЛНР", автомобілі зі складу чергового, 33-го, "гумконвою" РФ прибули до Луганська.

"У цьому гуманітарному конвої близько 50 автомобілів доставили майже 500 тонн гуманітарних вантажів. В основному це борошно житнє, борошно пшеничне, макаронні вироби і великий асортимент круп. Це "Геркулес", манка, пшоно, крупа ячна, перлова, гречана, рисова. А також – консерви молочні та рослинні. Ми отримали продовольство для формування продуктових наборів для 40 тис. людей із соціально незахищених категорій населення", - йдеться в повідомленні.

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Також сказано, що серед доставленого вантажу 16 тонн медикаментів і 6 тонн продуктів харчування для гірників.

Згідно з інформацією так званої "ЛНР", із середини серпня 2014 року автомобільними колонами з Росії для жителів Донбасу було доставлено понад 40 тис. тонн різних гуманітарних вантажів. Очікується, що чергова, 34-а колона, вирушить на Донбас наступного четверга.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".