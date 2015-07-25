Гуманітарно-логістичні центри для допомоги українцям на Донбасі можуть з'явитися до 24 серпня

Перші гуманітарно-логістичні центри для допомоги українцям на окупованих територіях можуть з'явитися до 24 серпня.

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

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За словами глави держави, під час переговорів в “нормандському форматі” прийнято рішення, щоб упродовж місяця відкрити гуманітарно-логістичні центри, щоб допомогти українцям на окупованих територіях.

“Думаю, що до 24 серпня ми зможемо вже говорити про відкриття перших пунктів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним.

Сторони привітали досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи рішення щодо відновлення зруйнованих об’єктів водної інфраструктури та залізничних шляхів.

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Особливу увагу було приділено невідкладному створенню в районі лінії розмежування гуманітарно-логістичних центрів, де українці з окупованих територій зможуть придбати продукти та ліки за прийнятними цінами.

Співрозмовники також обговорили питання майбутніх виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей. У цьому контексті Петро Порошенко особливо наголосив на неприпустимості проведення запланованих на 18 жовтня і 1 листопада псевдовиборів, які не матимуть юридичних наслідків.