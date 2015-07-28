Батальйон "Донбас" залишає Широкине - ЗМІ
00:55, 28 липня 2015Війна
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Бійці батальйону Національної гвардії "Донбас" наразі залишають свої позиції у Широкиному.
Батальйон "Донбас" залишає Широкине / УНІАН
Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.
За його словами, бійці виходять із селища разом із технікою. "Донбасівців" на позиціях замінюють морські піхотинці.
У штабі АТО виведення добровольчих батальйонів з передової назвали плановою ротацією.
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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Семен Семенченко та колишній командир "Донбасу" раніше заявляв, що батальйон отримав наказ залишити свої позиції у селищі.
Також, 26 липня у Маріуполі стартувала безстрокова акція "Маріуполь - це Україна" проти демілітаризації Широкиного та виведення з фронту добровольчих батальйонів.
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