Бійцям "Донбасу" вручили витяг з секретного наказу про виведення батальйону з Широкиного – Семенченко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Самопомочі", колишній комбат батальйону Семен Семенченко.

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"Широкине. З ранку командування батальйону "Донбас" отримало... витяг з наказу. Сам наказ, звичайно ж, секретний. Тактика змінена. Від брехні про "ми нікого не виводимо" перейшли до засекречування. В Маріуполь почали з'їжджатися патріоти з усієї України, щоб підтримати вимоги місцевих патріотів. Вони не качають човен, не працюють "на Путіна", не хочуть "продовження війни", не вимагають чогось незаконного. Вони хочуть отримати відповіді на свої питання", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, комбат Донбасу заявляв, що готується здача Широкиного.