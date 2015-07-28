Семенченко прокоментував "вихід" "Донбасу" із Широкиного: Це поки звичайна ротація (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Самопомочі", колишній комбат батальйону Семен Семенченко.

"Нічний вихід батальйону "Донбас" із Широкиного, про який зараз повідомляють ЗМІ - не "повний вихід", а поки звичайна ротація. Так відбувається вже півроку. "Донбас" змінив "Азов", а потім через п'ять днів - навпаки. Але на цей раз замість "Азова" добровольців змінили морські піхотинці", - йдеться в повідомленні.

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Семенченко зазначив, що "через п'ять днів "Донбас" повинен був би заступати назад, так як письмового наказу на виконання іншої задачі - досі немає".

Однак, за словами Семенченко, до 3 серпня всі українські війська повинні будуть покинути Широкине.

"Журналісти підняли шум з приводу "молодих недосвідчених хлопців з морської піхоти", що прийшли на зміну добровольцям, які воюють півтора року. Хочу їх "заспокоїти". До 3 серпня повинна бути знайдена форма виведення українських військ з Широкиного. Про це чітко і ясно заявив офіс Єлисейського палацу. Про це заявив Путін. Про це спокійно так собі генерали говорили і депутати... Так що навряд чи хлопцям щось загрожує за час, що залишився до 3 серпня", - підкреслив нардеп.

Як зазначається, "Донбас" має повернутися до виконання завдань в Широкиному через 5 днів, якщо не отримає іншого наказу.

Як повідомляв УНІАН, бійці батальйону Національної гвардії "Донбас" почали залишати свої позиції в Широкиному.