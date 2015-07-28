На Донбасі почалося створення буферної зони, до Широкиного вирушила морська піхота

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО підполковник Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу в Києві.

Зокрема, за його словами, у 30-кілометровій буферній зоні буде збережена українська військова присутність. «Наші бійці будуть там у повній амуніції, зі зброєю, автоматами та кулеметами і далі займатимуть утримувані рубежі. Також у Широкино буде обладнаний постійно діючий спостережний пункт місії ОБСЄ та Спільного центру контролю та координації припинення вогню», - зазначив він.

«На захист Широкиного невдовзі прибуде один з найкращих українських підрозділів - морська піхота», - заявив Гуцуляк.

Також він анонсував цього тижня прес-тур на передові українські позиції в Широкине.

«Маріуполь має стратегічне значення для України, до його оборони залучено найкращі сили, а ті хлопці, які обороняли його в минулі місяці, заслужили на ротацію», - резюмував прес-офіцер.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 22 липня доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.