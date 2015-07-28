Місія ОБСЄ заявляє про обстріл бойовиками Станиці Луганської

Про це йдеться у звіті за 27 липня, опублікованому сьогодні.

Інструктори ОБСЄ перевірили отриману інформацію від Спільного центру з контролю та координації щодо обстрілу Станиці Луганської (16 км на північний схід від Луганська).

Спостерігачі оглянули десять цивільних будинків, які були сильно пошкодженими після нещодавнього обстрілу з озброєння різного калібру.

Зокрема, місія проаналізувавши чотири свіжі воронки на місті, дійшла висновку, що при обстрілі використовувалася велика кількість зброї, в тому числі стрілецька зброя, напівавтоматичні гранатомети, 72-мм гранатомети, 82-мм міномети та 122-мм артилерія.

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"Спеціальна моніторингова місія оцінює, що вогонь походив з півдня (територія, підконтрольна бойовикам - УНІАН)", - сказано у звіті.

Представники українських Збройних сил в Спільному центрі з контролю та координації повідомили місію, що 27 липня між 1:00 та 3:00 стався важкий обстріл двох районів Станиці Луганської, що змусило місцевих жителів шукати порятунку в підземних сховищах.

Водночас, спостерігачі ОБСЄ не зафіксували наявність можливих жертв після обстрілу.