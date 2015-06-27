Вночі бойовики майже безперервно обстрілювали Станицю Луганську – загинула мирна мешканка

У Луганській області за минулу добу, 26 червня, бойовики обстріляли Станицю Луганську, в результаті загинула мирна жителька, перебито комунікації.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, починаючи з вечора п'ятниці (26.06) і до ранку суботи, бойовики майже безперервно обстрілювали Станицю Луганську з мінометів, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР).

Найбільш інтенсивні вогневі удари були завдані в період із 20.30 до опівночі. Міни вибухали в тому числі в самому центрі селища, там пошкоджено вузол зв'язку. Одна з протитанкових ракет увіткнулася в землю, але не вибухнула, прямо біля будівлі районної державної адміністрації. Залишки мінометної міни (хвостова частина) розбили вікно й залетіли в один із кабінетів райадміністрації.

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На вулицях 1 Травня і Барбашова внаслідок прямих влучень згоріли два приватних будинки. Під час нічного обстрілу на вул. Донецькій під вогонь потрапила й загинула місцева жителька (її вік зараз з'ясовується), йдеться в повідомленні.

"Із учорашнього дня в селищі та восьми прилеглих селах відсутнє світло, відповідно, немає центральної води й вельми ускладнено зв'язок. Електроенергія в цю частину району надходить із Росії через окуповані території. Зараз до Станиці спрямовано сили Держслужби з надзвичайних ситуацій, які забезпечать ключові об'єкти життєдіяльності електроенергією за допомогою генераторів, а також розвозитимуть спецтранспортом воду місцевим жителям", - зазначено в повідомленні.