Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Щастя на Луганщині

04:23, 27 липня 2015
Війна
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26 липня спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні підтвердила, що її спостерігачі потрапили під обстріл в районі Щастя Луганської області.

УНИАН

Про це йдеться на сторінці СММ ОБСЕ в Twitter.

«СММ підтверджує, що мінометний вогонь вдарив біля 2 автомобілів ОБСЄ сьогодні на Південному боці моста до Луганська», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що СММ засуджує даний інцидент.

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В організації також зазначили, що СММ неозброєна громадська місія, потребує безпечного, необмеженого доступу для виконання мандата.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО під Щастям з району населеного пункту Обозне, Збройні сили відкрили вогонь у відповідь з незабороненої Мінськими угодами зброї.

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