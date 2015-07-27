Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Щастя на Луганщині

Про це йдеться на сторінці СММ ОБСЕ в Twitter.

«СММ підтверджує, що мінометний вогонь вдарив біля 2 автомобілів ОБСЄ сьогодні на Південному боці моста до Луганська», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що СММ засуджує даний інцидент.

Читайте такожМісія ОБСЄ змушена обмежити свою роботу в Донецьку через загрозу

В організації також зазначили, що СММ неозброєна громадська місія, потребує безпечного, необмеженого доступу для виконання мандата.

СММ подтверждает, что минометный огонь ударил возле 2 автомобилей ОБСЕ сегодня на Ю. стороне моста в Луганск. СММ осуждает инцидент — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) July 26, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО під Щастям з району населеного пункту Обозне, Збройні сили відкрили вогонь у відповідь з незабороненої Мінськими угодами зброї.