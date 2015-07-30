Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО зі 152-мм артилерії всупереч Мінським угодам

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, з 18 години 29 липня і до опівночі незаконні збройні формування в основному обстрілювали наші позиції дислоковані поблизу Донецька та в районі Артемівська.

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"Так з 17.45 до 20.30 ворог вів вогонь із 120 – міліметрових мінометів по нашому опорному пункту неподалік Пісків. А о 21 і 22 годині з танку, зі сторони Горлівки найманці обстріляли сили АТО в районі Ленінського, що на Артемівському напрямку. Також з танку, о 21.35, бойовики вели вогонь по наших позиціях у Трьохізбенці, що на Луганщині. Крім того тричі зі 120 – міліметрових мінометів злочинці гатили по Красногорівці та Майорську", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, не припиняють окупанти використовувати артилерію.

"Так о 22.15 бойовики зі 152 – міліметрової артилерії били по Яснобродівці, що на Донеччині. А о 22.35 найманці із використанням артсистем калібрів 152 та 122 міліметри знову вели вогонь по позиціях українських воїнів в районі Ленінського. Закінчилась вчорашня доба обстрілом наших позицій з танку і артилерії о 23.45 біля Старогнатівки, на Маріупольському напрямку", - деталізували у повідомленні.

Загалом, як зазначається, протягом вчорашньої доби незаконні збройні формування 82 рази порушили режим припинення вогню використовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Після опівночі банд формування і надалі продовжили збройні провокації в основному на Артемівському та Донецькому напрямках.