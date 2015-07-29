Бойовики вдарили з танка по позиціях сил АТО біля Гранітного

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Сьогодні, 29 липня, ситуація в зоні антитерористичної залишається стабільною. Проте незаконні збройні формування продовжують поодинокі обстріли наших позицій із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Так, доба почалася з обстрілу мінометами калібру 120 мм наших опорних пунктів у районі селищ Степове, Новозванівка, Троїцьке. Також на Артемівському напрямку 1.50 ворог бив з 152-міліметрової артилерії по позиціях сил АТО неподалік від Миколаївки. А з 2.05 по 2.50 противник застосував 120-міліметрові міномети неподалік від Попасної.

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«У той же час, починаючи з 5 ранку і до 13.50, обстрілу наших військ уздовж всієї лінії розмежування не було. А вже о 16.20, всупереч домовленостям, найманці били по українських позиціях з танка неподалік від Гранітного», - повідомляє прес-центр.

У цілому ж, йдеться далі у повідомленні, найбільша активність злочинців фіксувалася недалеко від Донецька. На цьому напрямку незаконні збройні формування в основному з метою провокацій використовували стрілецьку зброю і гранатомети поблизу Пісків, Мар'їнки, Авдіївки.

29 липня з півночі до 18 годин бандформування двічі застосовували артилерію, 10 разів міномети і гранатомети, один раз вели вогонь з танка.