Бойовики за добу обстріляли сили АТО рекордну кількість разів - понад 100

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Минула доба позначилася безпрецедентно високою кількістю фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань – їх було більш як 100», - заявив він.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики не припиняють ведення «турбуючого» вогню по опорних пунктах сил АТО біля Станиці Луганської. Противник продовжує підступну тактику обстрілів у темну пору доби – ввечері протягом двох годин працювали 120-мм міномети окупантів.

Також на Луганському напрямку зафіксовано ранковий мінометний обстріл з боку НЗФ біля с. Болотене, а також 2 факти стрілянини з боку ворога на північ від Бахмутської траси.

Окрім цього, ввечері бойовики вели вогонь по наших військовослужбовцях, що займають оборону між Золотим і Первомайськом. Це високоурбанізована місцевість, тому будь-які провокації бойовиків несуть підвищену загрозу для мирних жителів.

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«На Донецькому напрямку вчора противник вів безперервний мінометний обстріл загальною тривалістю близько 12 годин наших передових позицій під Світлодарськом. Через загрозу життю наших бійців сили АТО відкрили вогонь у відповідь. В ході успішної оборони втрат серед українських військових на цій ділянці не допущено», - зазначив Лисенко.

Також, за даними речника АП з питань АТО, не припиняються і ворожі провокації по західному периметру окупованої Горлівки на ділянці від Миколаївки Другої до Новгородського. Слід відзначити, що, на відміну від інших ділянок фронту, тут противник використовує важке озброєння відкрито і у світлу пору доби.

«На захід від Донецька обстановка залишається незмінною і надзвичайно складною. На ділянку фронту від Авдіївки до Мар’їнки припадає понад половина фактів порушення режиму тиші з боку НЗФ у всій зоні АТО. Тут же спостерігається найбільша концентрація важкого озброєння бойовиків. Тим не менш, ці провокації не можуть призвести до зміни лінії фронту на користь противника. Сили АТО утримують займані рубежі», - зауважив Лисенко.