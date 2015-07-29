На захід від Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі

На захід від Донецька бойові дії тривають у звичному цілодобовому режимі – відносно спокійними є лише кілька годин після сходу сонця.

Про це сказав на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

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Речник зазначив, що «концентрація живої сили та важкої техніки противника на передовій залишається високою – від Ясинуватої до Олександрівки». За його словами, сили АТО «на усіх рубежах оборони - від Авдіївки до Мар’їнки - постійно перебувають у режимі повної бойової готовності і адекватно відповідають на всі провокації ворога».

Мотузяник повідомив, що на Донецькому напрямку трьома найгарячішими точками вчора були наші позиції на схід і захід від Світлодарського водосховища, українські укріплення біля Донецької об’їзної дороги та місто Мар’їнка. За його словами, активні ворожі обстріли і провокації в районі Луганського тривали близько 6 годин. Він додав, що зафіксовано активну роботу снайперів противника. «Ще складніша ситуація на північ від Горлівки, де в темну пори доби по наших позиціях у три етапи відпрацювали 152-мм гармати бойовиків. На ділянці фронту від Дзержинська до Верхьоторецького ворожих провокацій не було», - зазначив речник.

В той же час він повідомив, що на Маріупольському напрямку режим тиші дотримується «майже ідеально» і зафіксовано лише одну збройну провокацію між Лебединським і Водяним – це п’ятьма кілометрами північніше Широкиного.

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Мотузяник зазначив, що на Луганському напрямку епіцентром бойових дій вчора було м. Щастя. За його словами, з ранку був мінометний обстріл, а вже у другій половині дня-ворожий загін за підтримки важкого озброєння протягом трьох годин штурмував наш опорний пункт, але напад відбито. Він додав, що у темну пору доби бойовики стріляли біля Станиці Луганської – застосовувалися міномети і стрілецька зброя, внаслідок чого у цьому населеному пункті зараз відключене газопостачання.

Мотузяник повідомив, що знову неспокійно в районі Бахмутської траси – поблизу Новотошківського зафіксовано ведення вогню по наших позиціях з зенітних установок ЗУ-23-2; бойовики стріляли зі сходу, де знаходиться окуповане селище Донецький. Окрім цього одиночні провокації бойовиків сталися північніше (в районі Кримського), а також західніше (біля Троїцького).