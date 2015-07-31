Військові обладнують оборонний рубіж на 268 опорних пунктах - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Відповідно до рішення президента України та постанови Кабінету міністрів України від 18.03.2015 року № 107 "Про деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва споруд з метою зміцнення обороноздатності держави" Збройні Сили України у взаємодії з обласними, міськими та військово-цивільними державними адміністраціями виконують інженерні роботи з фортифікаційного обладнання смуг оборонного рубежу на 268 опорних пунктах", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення своєчасного будівництва фортифікаційних споруд Мінборони здійснило часткове фінансування всіх залучених обласних державних адміністрацій на суму 488,1 мільона гривень. Тринадцять ОДА вже надали підтверджуючі документи про витрати на будівництво інженерних споруд на загальну суму 276,9 мільйона гривень.

На даний час продовжується здача зведених опорних пунктів на смугах оборони. Спільні комісії секторів вже прийняли до використання 20 опорних пунктів, із яких 6 — на першій та 14 — на третій смугах оборони.

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Повністю завершилися роботи вже на 35 опорних пунктах, із яких 9 — на першій, 3 — на другій та 23 — на третій смугах оборони. На 111 опорних пунктах роботи продовжуються.