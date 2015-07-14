З початку року на озброєння ЗСУ поставлено понад 266 тисяч ракет та боєприпасів - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір повідомила на брифінгу у Києві.

За її словами, до ЗСУ продовжує надходити нове та модернізоване озброєння і військова техніка з державних підприємств оборонного комплексу.

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“З початку 2015 року Міністерство оборони України уклало 71 контракт та додаткову угоду на постачання озброєння та військової техніки до української армії. Відповідно до державного оборонного замовлення на 2015 рік, з початку року на озброєння військових частин та підрозділів Збройних сил України поставлено 1 тис. 207 зразків озброєння та військової техніки та понад 266 тис. ракет та боєприпасів”, - сказала Кушнір.

Як зазначила речник Міноборони, ремонтні підрозділи ЗСУ та підприємства оборонно-промислового комплексу продовжують ремонт і модернізацію озброєння.

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“Лише за минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України повернули для виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції 373 одиниці озброєння та військової техніки”, - повідомила Кушнір.

Це, зокрема 10 танків Т-64, три реактивні системи залпового вогню “Град”, одна гармата “Гіацинт-Б”, 9 самохідних гаубиць “Гвоздика”, три САУ “Акація”, одна самохідна гармата “Піон”, 6 протитанкових гармат МТ12 “Рапіра”, 7 зенітних установок ЗУ-23-2 та один зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10”, 64 пускові установки протитанкового комплекса “Метис”, три бойові розвідувальні машини БРМ-1К, чотири бойові машини піхоти БМП1 і 12 БПМ2, три бойові розвідувально-дозорні машини БРДМ2, чотири бронетранспортера БТР70 і два БТР80.

Крім того, до строю було повернуто 197 одиниць вантажної автомобільної техніки.

“Всього з початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 26 тис. 785 одиниць озброєння та військової техніки, з них 25 тис. 403 одиниці відновили ремонтно-відновлювальні бригади військових частин Збройних сил України, решту техніки – спеціалізовані бригади державних підприємств”, - резюмувала Кушнір.