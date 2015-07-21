У Мінрегіоні запевняють, що фортифікаційні споруди на сході України готові на 100% (інфографіка)
Будівництво фортифікаційних споруд на сході України завершено на 100%.
Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем'єр міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
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За даними оприлюдненої інфографіки, до будівництва фортифікаційних споруд долучились 20 областей. До робіт було залучено 5 тисяч будівельників та використано 35 тисяч вагонів будматеріалів.
Як зазначається, у найкоротші терміни було зведено 300 оборонних споруд, 300 км фортифікацій, 3 лінії оборони та 12 тисяч бетонних конструкцій.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко обіцяв, що до середини липня в експлуатацію введуть практично всі фортифікаційні споруди 1 та 2 лінії оборони.
"До середини липня повинні бути введені в експлуатацію всі пункти, які ми запланували. Єдине, що в окремих точках на першій лінії оборони проводити роботи неможливо, тому що вони під вогнем", - зазначив Порошенко.
За словами президента, приблизна вартість проекту оборонних споруд тільки в Донецькій області становить близько мільярда гривень.