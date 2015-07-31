Бойовики змусили патруль ОБСЄ залишити одне із селищ Донецької області

Про це йдеться у поширеному у п'ятницю ввечері звіті СММ ОБСЄ, передає LB.ua.

Згідно інформації, поблизу селища Октябр патруль спецмісії зупинили два представники "ДНР" на автомобілі. Вони наказали спостерігачам повернутися назад.

Представники "ДНР" супроводжували спостерігачів СММ до свого контрольно-пропускного пункту, де один озброєний чоловік вийшов з машини, став перед патрульним автомобілем СММ, почав кричати і поводитися агресивно, наголошують у спецміссії.

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"Потім він узяв 12,7-мм крупнокаліберний кулемет з автомобіля, зарядив його тремтячими руками і вказав на спостерігачів СММ. Діючи агресивно, він підійшов прямо до автомобіля СММ і висунув ультиматум: покинути територію Октября або взяти його в супровід до наступного блокпоста", - йдеться у звіті.

Після цієї розмови патруль СММ ОБСЄ розвернувся і залишив селище Октябр, благополучно повернувшись на базу в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 липня, в Щасті зазнали обстрілу два патрулі СММ ОБСЄ, коли вони намагалися перейти контактну лінію.

Також у Широкиному Донецької області патруль потрапив під обстріл, внаслідок якого постраждав один зі спостерігачів місії.