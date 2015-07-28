ОБСЄ закликає сторони конфлікту на Донбасі забезпечити безпеку місії

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій прес-службою ОБСЄ.

Чинний голова ОБСЄ висловлює глибоку стурбованість щодо інцидентів, які сталися 26 липня в Щасті і 27 липня в Широкиному. Він висловив обурення, що неозброєні цивільні спостерігачі місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

Він поінформував, що спостерігач, який отримав незначний струс мозку та поранення правої ноги в Широкиному, був виписаний з лікарні.

"Я засуджую будь-які обставини або дії, які перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії. Всі сторони на сході України повинні у відповідності із зобов'язаннями згідно з Мінським домовленостями забезпечити безпеку, охорону і свободу пересування СММ", - заявив він.

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Чинний голова ОБСЄ також нагадав, що всі сторони повинні негайно повністю ввести режим припинення вогню, продовжувати і сприяти відведенню важкого озброєння, а також встановити політичний діалог у відповідності з Мінськими угодами.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Широкиному під час обстрілу був травмований керівник патруля спостережної місії ОБСЄ.

26 липня спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл у районі Щастя на Луганщині.