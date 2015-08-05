У Мінську СБУ представила список із 183 полонених українців

Служба безпеки України вчора, 4 серпня, у Мінську представила список зі 183 полонених українців.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

З його слів, президент України Петро Порошенко поставив завдання – якнайшвидше звільнити заручників. За даними Тандіта, на сьогодні звільнено понад 2800 людей.

Радник голови СБУ розповів, що вчора в Мінську були передані списки полонених. Українська сторона отримала від терористів списки полонених українців, які вони готові віддавати.

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"Служба безпеки України на вчорашній день показувала цифру 183 людини – це не тільки представники Збройних сил України, це також хлопці з Національної гвардії, також це хлопці з добровольчих батальйонів і ще цивільні особи", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка", уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що СБУ, Міноборони і волонтери склали список українських заручників.