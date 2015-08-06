Бої на ключових ділянках оборони у зоні АТО тривають майже безперервно

Про це сказав спікер адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Він зазначив, що в Мар’їнці «через нашу оборону регулярно намагаються просочитися ворожі ДРГ, які рухаються з південно-східного напрямку». «Також на цих рубежах по позиціях сил АТО активно працюють ворожі снайпери, які ховаються на териконах», - додав він.

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Крім того, за словами речника АТО, минулої доби поблизу Санжарівки, яка знаходиться найближче до Дебальцевого, українських військових близько години обстрілювали з міномета.

«На північ і захід від Горлівки обстановка залишається незмінно складною. Найважча обстановка – у населених пунктах, що розташовані вздовж залізниці Артемівськ – Горлівка (йдеться про Курдюмівку, Перше Травня і особливо Майорськ, який впритул прилягає до Горлівки). Південніше, біля Верхньоторецького, рано вранці і пізно ввечері також відбулися дві збройні провокації окупантів», - повідомив Олександр Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському напрямку вчора було зафіксовано лише один збройний інцидент: увечері бойовики обстріляли з мінометів український опорний пункт поблизу Гранітного. «Противник вів вогонь з протилежного берега Кальміуса», - сказав він.

Олександр Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку вчора цілий день тривали перестрілки між бойовиками та українськими військовими в Щасті. «Ще одну збройну провокацію бойовиків зафіксовано в Станиці Луганській. На цій ділянці фронту противник контролює правий, високий берег Сіверського Донця, і намагається скористатися своєю перевагою, обстрілюючи наші позиції», - додав він.

За його словами, також близько 2-ї години ночі ворог півгодини обстрілював українські укріплення поблищу міста Золоте. «Вогонь вівся з окупованого Первомайська», - додав він. Поблизу Троїцького відбулася перестрілка із застосуванням ПТКР та бронетехніки. Також бойовики обстріляли там позиції сил АТО зі 122-мм гармат.

Олександр Мотузяник підкреслив, що бойовики не припиняють і обстрілів мирних населених пунктів. За його словами, за минулу добу найбільше дісталося Авдіївці, житлові квартали якої тричі були обстріляні зі 122-мм гармат ворога, що розташовані у селищі Спартак.

Він також нагадав, що з початку року внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинув 31 мирний житель, поранені – 87, троє з яких – діти.