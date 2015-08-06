Під обстріли бойовиків знову потрапили Піски, Авдіївка та Опитне - штаб

Цієї ночі, в зоні АТО, противник дещо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ. Проте, дотримуючись своєї підступної тактики, російсько-терористичні війська продовжують більш активно застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння у темну пору доби.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Так, поблизу Донецька, з 18 години і до опівночі окупанти зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях у Пісках, Новомихайлівці, Авдіївці, Опитному", - йдеться у повідомленні.

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На Артемівському напрямку близько 22 години бойовики обстріляли з танку і 120-мілеметрових мінометів український опорний пункт в селищі Курдюмівка. А о 22.20 з артилерії калібру 122 міліметри били по Троїцькому.

"В районі Маріуполя, та на Луганщині з 18 години і до опівночі було відносне затишшя. Ворог здебільшого з провокативною метою застосовував стрілецьку зброю у селищах Щастя та Станиця Луганська", - заявили у штабі.

Загалом, упродовж 5 серпня бойовики 65 разів порушили режим припинення вогню. Один раз бандити застосували артилерію, 26 – міномети, 108 – стрілецьку зброю і гранатомети, тричі вели вогонь з танків.

Після опівночі, 6 серпня, бойовики продовжували вогонь з 120-міліметрових мінометів в районі селищ Ленінське та Майорськ. А близько 01:00 та 03:00 били з танків по Опитному.