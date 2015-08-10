МЗС невідкладно поінформує ОБСЄ, ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі

10:56, 10 серпня 2015
Війна
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Міністерство закордонних справ невідкладно поінформує чинного голову ОБСЄ, держави-учасниці «нормандського формату», ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі та загрозу зриву плану мирного врегулювання.

Министерство иностранных дел Украины / Фото УНИАН

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ескалації ситуації на Донбасі.

У відомстві звертають увагу на значну інтенсифікацію провокацій, обстрілів та цілеспрямованих атак на позиції сил Антитерористичної операції з боку підтримуваних Росією бойовиків. «Лише за останні декілька днів істотно зросла кількість обстрілів не тільки позицій українських підрозділів, але і цивільних об’єктів. Атака силами до батальйонної тактичної групи за підтримки важкої броньованої техніки, танків та БТРів у напрямку населеного пункту Старогнатівка, що сталася 10 серпня, є тривожною ознакою подальшої ескалації ситуації», - підкреслюється в заяві.

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На переконання МЗС, обстріли, наступальні дії російсько-терористичних військ, залякування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – все це є частиною свідомо обраної небезпечної лінії на зрив Мінських домовленостей.

В МЗС наполягають, що «російська сторона має вжити негайних заходів для того, щоб припинити дії, які несуть Україні руйнування та смерть, загрожують безпеці та стабільності на всьому європейському континенті».

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