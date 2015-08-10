На Маріупольському напрямку тривають бойові зіткнення, противника відкинуто

Про це повідомив речник АТО Анатолій Стельмах, коментуючи повідомлення про те, що 72-а бригада вибила противника з населеного пункту Новоласпа, передає "Українська правда".

"Ми цю заяву не коментуємо. Можу сказати, що там було бойове зіткнення, ми відкинули ворога", - сказав він.

"Там тривають позиційні бої", - додав він.

Раніше сьогодні журналіст Андрій Цаплієнко написав на своїй сторінці у Facebook, що сили АТО – 72-а бригада - вперше з лютого вибили бойовиків з Новоласпи, яку ті вважали своєю.