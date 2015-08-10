На Маріупольському напрямку тривають бойові зіткнення, противника відкинуто
08:39, 10 серпня 2015Війна
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На Маріупольському напрямку під Новоласпою сили АТО відкинули бойовиків, тривають позиційні бої.
Новоласпа донині перебувала під контролем бойовиків / facebook.com
Про це повідомив речник АТО Анатолій Стельмах, коментуючи повідомлення про те, що 72-а бригада вибила противника з населеного пункту Новоласпа, передає "Українська правда".
"Ми цю заяву не коментуємо. Можу сказати, що там було бойове зіткнення, ми відкинули ворога", - сказав він.
"Там тривають позиційні бої", - додав він.
Раніше сьогодні журналіст Андрій Цаплієнко написав на своїй сторінці у Facebook, що сили АТО – 72-а бригада - вперше з лютого вибили бойовиків з Новоласпи, яку ті вважали своєю.
06:15 Наши в Новоласпе!!! Впервые с февраля силы АТО не в обороне. 72-я бригада выбила противника из населенного пункта, который "ДНРовцы" считали своим. До сегодняшнего утра.Posted by Andriy Tsaplienko on 9 августа 2015 г.
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