У "Правому секторі" спростовують інформацію про звільнення Новоласпи на Донеччині

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка, представниця "Правого сектору" Олена Білозерська.

"Бачу у ЗМІ неточність про сьогоднішній бій - начебто ми звільнили село Новоласпа. На жаль, це якась помилка, ми туди навіть не заходили", - зазначила вона.

Білозерська наголосила, що бій був у селі Біла Кам'янка. Стало відомо, що спочатку ворог атакував позиції 72-ї бригади в районі Старогнатівки, зав'язався бій, сили АТО трохи відступили, потім до них прибуло підкріплення із бійців ЗСУ і ДУК ПС.

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"Ми спільними зусиллями відкинули ворога, увійшли у Білу Кам'янку, але через нерівність сил (до них підійшла велика кількість бронетехніки) закріпитися не змогли, і все повернулося до ситуації станом на вчора. Хіба що на лівому фланзі, можливо, під контроль України додалося трохи території, яку раніше контролював супротивник", - пояснила ситуацію журналістка.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника медуправління "Правого сектору" Яни Зінкевич, за кілька годин бою під Старогнатівкою загинули 3 бійці ДУК та 4 бійці 72-ї бригади.