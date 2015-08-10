"Правий сектор": У боях під Старогнатівкою загинули 7 бійців АТО, 11 поранені (фоторепортаж)
13:15, 10 серпня 2015Війна
7019 0
Внаслідок бою у районі Білої Кам'янки Волноваського району загинули семеро бійців АТО.
Військові під Старогнатівкою / facebook.com/permalink
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник медуправління "Правого сектору" Яна Зінкевич.
"На даний момент бій на Біло Кам'янці закінчився. За декілька годин: 3 загиблих ДУК, 4 загиблих - 72 бригада", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожГенштаб пов'язує загострення ситуації в зоні АТО з присутністю у Донецьку російського генерала Лєнцова
Окрім того, за її даними, 5 бійців "ПС" та 6 бійців ЗСУ – поранені.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, внаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків та зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter