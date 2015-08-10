"Правий сектор": У боях під Старогнатівкою загинули 7 бійців АТО, 11 поранені (фоторепортаж)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник медуправління "Правого сектору" Яна Зінкевич.

"На даний момент бій на Біло Кам'янці закінчився. За декілька годин: 3 загиблих ДУК, 4 загиблих - 72 бригада", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, за її даними, 5 бійців "ПС" та 6 бійців ЗСУ – поранені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, внаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків та зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.