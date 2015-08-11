Спостерігачі ОБСЄ вкотре потрапили під обстріл
Спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі вкотре зазнали обстрілу.
Про це йдеться на сайті організації, передає DT.UA.
"Спостерігачі СММ були знову обстріляні на сході України", - йдеться у повідомленні глави ОБСЄ Івіци Дачича.
В організації також зазначили, що різко зросла кількість порушень режиму припинення вогню біля Маріуполя. Особливе занепокоєння спостерігачів викликає область біля Старогнатівки.
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"Я різко засуджую будь-які інциденти або дії, які перешкоджають роботі СММ. Недоторканність власності СММ повинна бути повністю забезпечена",- зазначив голова ОБСЄ.
Раніше сьогодні чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що нинішня ескалація насильства на сході України викликає тривогу і суперечить духу Мінських домовленостей.