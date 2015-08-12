Бойовики "ЛНР" використовували для атаки військових російські БТРи із Самари - блогер

Про це на своїй сторінці Facebook пише блогер і OSINT-розслідувач Антон Павлушко.

"На відео сепаратистів вчорашньої атаки чітко видно тактичні знаки, які відносяться до самарської 23-й бригади", - пише Павлушко.

За його словами, рік тому "українці як раз захопили саме такий БТР - червоний квадратик з трьома крапками, напис ЛНР".

Самарські Бтри для ополчення-2На відео сепаратистів вчорашньої атаки чітко видно тактичні знаки, які відносяться до... Posted by Anton Pavlushko on 11 серпня 2015 р.

"Я писав, що сепаратисти отримують БТРи з самарських частин - 15-й і 23-ї бригади, які отримують нові російські БТР-82. А от куди діваються старі, ми за рік вже здогадалися. Такі ж БТРи часто світилися в минулому на фотках у Геннадія Дубового, на них же ходив в атаку Моторола і т. д. Ось хтось сидів в Самарі і списував БТРи, хтось їх переганяв на Донбас і т. д. Кількість залучених в конфлікт людей з російської сторони занадто велика, щоб все приховати", - резюмував блогер.

Самарські Бтри для ополченцевПродолжаем копати історію техніки з військторгу в руках заблукали десантників і ополче... Posted by Anton Pavlushko on 10 вересня 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, під час невдалої спроби нападу бойовики втратили один БТР, який горить в кадрі відео.