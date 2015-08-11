Бойовики "ЛНР" опублікували відео бою із застосуванням бронетехніки під час атаки на позиції ЗСУ

Відповідний відеозапис виклав користувач TheMedvedova на каналі YouTube сьогодні, 11 серпня.

На початку відео видно, як бойовики "ЛНР" просуваються по полю слідом за БТРами. Потім з'являється танк або самохідна артилерійська установка, імовірно, сил АТО.

На відео також зафіксовано кілька спроб обстріляти з РПГ цю бронетехніку. Однозначно стверджувати про знищення бронетехніки, яка, ймовірно, належить українським ЗСУ, не можна. На відео зафіксовано низку спалахів вогню і сильне задимлення на місці перебування танка/САУ, однак це може бути димова завіса, випущена екіпажем обстрілюваної бронетехніки.

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Можна однозначно стверджувати лише про те, що під час невдалої спроби нападу бойовики втратили один БТР, який горить у кадрі. Крім того, у них є поранені, яких вони евакуюють з поля бою.

При цьому варто зазначити, що жодної інформації про те, де саме відбуваються події і коли, немає.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.