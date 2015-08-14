Кількість російських військових і бойовиків під Іловайськом переважала сили АТО у 18 разів – Матіос
Співвідношення особового складу сил АТО і незаконних збройних формувань та військовослужбовців ЗС РФ під час виходу з оточення під Іловайськом у серпні минулого року становило 1 до 18.
Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.
За його словами, це співвідношення було на користь бойовиків і російських військових.
Зокрема, співвідношення сил АТО і ЗС РФ і НЗФ у танках було 1 до 11, БТР 1 до 16, артилерії 1 до 15, мінометів 1 до 16.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна допомога так і не надійшла.
Водночас російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, повинні були виходити українські бійці.
Українські військові зазнали значних втрат.
Сьогодні Матіос вже оприлюднив дані цих втрат: 366 загиблих, 249 поранених, 128 взятих у полон і 158 осіб, які вважаються зниклими безвісти досі.