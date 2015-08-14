Матіос озвучив втрати бійців АТО під час боїв під Іловайськом: 158 зникли безвісти, 128 взяли у полон
Під час боїв під Іловайськом наприкінці серпня 2014 року зникли безвісти 158 осіб та 128 були взяті у полон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний військового прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за період іловайських подій у серпні минулого року втрати серед ЗСУ, МВС та Нацгвардії склали 366 загиблих, 249 поранених, 128 взятих у полон та 158 осіб, які вважаються зниклими безвісти і дотепер.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.
Водночас російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
Українські військові зазнали значних втрат.
Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі не було.