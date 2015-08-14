Україна судитиме трьох російських військових у справі про іловайську трагедію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Він зазначив, що основним підозрюваним у справі щодо подій під Іловайськом у серпні 2014 року є генерал російської армії Валерій Герасимов.

"І всі по ієрархії - і вниз, і вверх, - хто організовував, погоджував і хто виконував його накази. Наразі в Україні перебуває троє військовослужбовців збройних сил Російської Федерації: майор-тиловик і два представники ГРУ Генштабу збройних сил Російської Федерації, які будуть у найближчий час у межах цього провадження уже з оголошеними підозрами спрямовані до суду", - сказав Матіос.

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Крім того, він зазначив, що вже небагато часу потрібно для завершення збирання доказів для оголошення підозр "усім іншим, хто був причетний до реалізації доктрини гібридної війни".

Матіос також зауважив, що для того, аби направити у міжнародні суди матеріали щодо осіб, які здійснили злочини проти України на території України, або ж організували їх, необхідне рішення національного суду.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО після запеклих боїв потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. В той же час російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зниклих безвісти.