В СБУ заявили, що на Донбасі зниклими безвісти вважаються 846 людей

Про це повідомив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає "Радіо Свобода".

«Уже звільнено 2852 людини, там ще залишаються 172 заручники. Окрім цього, ми показуємо цифру зниклих безвісти – 846 людей», – зазначив він.

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Напередодні Юрій Тандіт повідомив, що із загальної кількості заручників близько 30 осіб – це українські військові, які перебувають у полоні на території Російської Федерації. У Москві цю заяву не коментували.

Раніше УНІАН повідомляв, що з початку проведення АТО на території Донецької області оголошено в розшук 1381 зниклого безвісти, місцезнаходження 455 із них встановлено. Пошуки решти 926 жителів регіону тривають.