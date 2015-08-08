З полону бойовиків звільнено ще трьох українців (фото)

Про це повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні завершили операцію з обміну. Спільно з Мінською групою під керівництвом Віктора Медведчука, Офіцерським корпусом, Міноборони, за підтримки СБУ - забрали ще трьох осіб. Всі цивільні. На їх прохання прізвища не вказуємо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 24 липня в полоні бойовиків утримуються близько 200 українців, з яких близько 60 осіб - цивільні.